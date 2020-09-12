الصحة : مبادرة علاج الأنيميا والتقزم مستمرة خلال العام الدراسى المقبل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة علاج الأنيميا والتقزم والسمنة مستمرة خلال العام الدراسى المقبل، منوهة إلى أن المبادرة خلال عامى 2018 – 2019 أجرت الكشف على 11 مليون طفل وتم علاج المصاب منهم، وقبل توقف العام الدراسى الماضى تم الكشف على 6 ملايين طفل، وسيتم استكمال المبادرة من الصف الأول إلى السادس الابتدائى.





وأضافت زايد، خلال فيديو بثته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرر تكرار مبادرة مسح فيروس سى، للأطفال فى أولى إعدادى وأولى ثانوى وأولى جامعة لمدة 5 سنوات للتأكد أن الجيل الجديد لا يحمل لفيروس سى، وسيتم استكمال المبادرة للعام الثالث على التوالى، مضيفة: "الحاجات دى بتحسن الصحة العامة". ولفتت إلى أن هناك تنسيق مع وزارة التعليم بشأن الوجبة المدرسية، مضيفة: "إحنا محددين من خلال المؤشرات و100 مليون صحة الأماكن والقرى واسم المدرسة واسم الطالب اللى عنده أنيميا".

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