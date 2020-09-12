وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، أن التوزيع سيكون بمحافظات: "الجيزة – الإسكندرية – الغربية – المنيا"، بواقع 4 طن لمحافظتى الإسكندرية – المنيا و3 طن لمحافظتى الجيزة – الغربية، وذلك للأسبوع السادس على التوالى. وأوضحت أنه يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 594 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر غدا .. الأوقاف توزع 14 طنا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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