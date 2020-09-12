وصول صالح جمعة لقسم الجيزة لاتهامه بدهس شاب

وصل لاعب النادى الأهلى صالح جمعة، منذ قليل، إلى نيابة قسم الجيزة، للتحقيق معه فى واقعة دهس شاب بسيارته فى شارع النيل بالجيزة، بعد إخلاء سبيله بكفالة بحادث الزمالك، أمس الجمعة.





حضر مع اللاعب أمام نيابة الجيزة، فريق قانونى من النادى الأهلى، بإشراف محمد فتحى، مدير الشؤون القانونية المكلف من النادى، لمتابعة التحقيق مع اللاعب حتى خروجه.

وتسلمت جهات التحقيق بعض التقارير الطبية الخاصة بالشاب المصاب، واستعلمت من إدارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب للاعب الأهلى صالح جمعة بدهسه بسيارته.

وانتقل وكيل أول نيابة الجيزة، وقت الحادث إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرًا إلى أنه فوجئ فى أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمه بسيارته وفر هاربا.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م"، 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.

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كانت أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، إخلاء سبيل لاعب النادى الأهلى صالح جمعة،بكفالة 5000 جنيه، فى واقعة اتهامه بالتسبب فى التصادم بسيارتين ملاكى واتلافهما.

وكشف مصدر أن التهمة التى يواجهها صالح جمعة هو إتلاف السيارتين والقيادة بلا ترخيص، هو والفتاة التى كانت برفقته، كما أكد المصدر أن اللاعب كان سليم وغير متعاطى وفقا للتحاليل المبدئية وشهادة الشهود الدين أكدوا سلامته، وأنه كان فى حالة اتزان، وأن المتضررين رفضوا التصالح فى البداية بسبب تراشقهم معه فى الألفاظ والسرعة الجنونية، التى كان يقود بها مما أدى لاختلال عجلة القيادة، والتصادم بالسيارتين فى شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك.