فيديوجراف .. الإفتاء تواجه دعاوى الإرهابيين فى ملف مخالفات البناء

أكدت دار الإفتاء، أن مقاومة الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأبنية المخالفة فيه إرجاف واعتداء وتفويت للمصلحة العامة، مشيرة إلى أنه لا يعد الموت فى سبيل ذلك من الشهادة فى شىء.





وأضافت، فى بيان رسمى: "الشهيد هو مَنْ قُتِل أثناء دفاعه عن بيته الذى يريد أن يُؤخذ منه ظلمًا وعدوانًا، وليست الشهادة فى إهلاك النفس جراء الوقوف فى إزالة التعديات على أراضى الدولة بالبناء المخالف فيها، والشهادة ليست بإهلاك النفس والوقوف بوجه السلطات، والاعتداء على الحقوق واغتصاب الأراضى أمر جرمه الشرع.. اغتصاب أرض ملك الدولة اعتداء على المصلحة العامة، والشهادة ينالها المدافع عن ماله ضد من يريد أخذها ظلما وعدوانا".

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