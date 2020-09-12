تدشين الكنيسة المعمدانية المحافظة وكلية لاهوت المجمع بمدينة الشروق

ترأس الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الانجيلية بمصر والقس إسحق مرزوق، رئيس مجمع الكنائس المعمدانية المحافظة ومدير كلية لاهوت مجمع الكنائس المعمدانية المحافظة، احتفالية تدشين كنيسة وكلية لاهوت المجمع بمدينة الشروق.

قدم فقرات الاحتفال رئيس المجمع ومدير الكلية القس اسحق مرزوق، وقاد فقرة التسبيح المرنم هيرماس سمير، وبدأ الاحتفال بفقرة لأطفال مدارس الأحد ثم قراءة كتابية للدكتور القس اسطفانوس ذكى، بدأها بكلمة تهنئة بتدشين الكنيسة وكلية اللاهوت ، ثم عرض فيلم تسجيلي عن مراحل بناء مبني الكنيسة والكلية والقاعات الملحقة بها والذي تم انجازه في وقت قياسي لا يتجاوز اربعة أشهر.

اِقرأ أيضًا ..

وقدم الكلمة الرئيسية للحفل الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الانجيلية بمصر الذي قدم التهنئة بمناسبة تدشين الكنيسة والكلية وثمن الدور الرائد والمتميز الذي تقوم به زوجة الراعي القس اسحق مرزوق السيدة رانيا شريكة الحياة والخدمة.

وقال القس جورج شاكر إننا نعيش اليوم العصر الذهبي للكنيسة في عهد الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي الذي أرثي مبادئ المواطنة عندما أمر ببناء كنيسة إلي جوار المسجد في المدن الجديدة وعندما امر ببناء أكبر كاتدرائية بالعاصمة الادارية إلي جانب أكبر مسجد هو مسجد الفتاح العلي.

وتابع "نصلي لأجل رئيس الجمهورية ولجميع القيادات بمصر كما اوصانا الكتاب المقدس ، وفي نهاية الاحتفال قدم القس اسحق الشكر للقيادات التنفيذية والامنية بصفة عامة وبمدينة الشروق بصفة خاصة كما قدم الشكر للدكتور القس اندريه ذكي رئيس الطائفة الانجيلية ولسائر قيادات الطائفة وقدم الشكر لمجلس الكنيسة ولشعب الكنيسة ،وقام بتقديم هدايا باسم المجمع والكلية الي كلا من رئيس الطائفة الانجيلية ولنائب الرئيس استلمهما الدكتور القس جورج شاكر وهدية الي الدكتور القس اسطفانوس ذكي واساتذة كلية اللاهوت وهدايا تذكارية عبارة عن ميدالية تحمل اسم ولوجو المجمع لكل المشاركين ، تم اذاعة الحفل علي الهواء مباشرة عبر قناة الكرازة".

وحضر الاحتفال الدكتور القس اسطفانوس ذكى سكرتير الطائفة الإنجيلية ، القس رفعت فكري الامين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الاوسط ، القس رضا عدلي رئيس سنودس النيل الانجيلي السابق، والدكتور جميل زخاري ، القس جمال عبد المسيح رئيس مجمع النعمة الأولي بمصر ، ورضا عزت المستشار الاعلامي لكلية لاهوت مجمع المثال بالشركة مع اكسبلورنيشنز، و القس خليل ابراهيم مسؤول خدمة السجون عن الكنائس الانجيلي.

كما شارك أيضا القس هاني نجيب سكرتير مجمع الكنائس الرسولية بالمنيا وبني سويف والاخ وجيه شاكر عضو لجنة مجمع المنيا وبني سويف للكنائس الرسولية ، وعدد كبير من الرعاة والخدام من مذاهب مختلفة وحشد من شعب الكنيسة وطلبة كلية اللاهوت بالمجمع .