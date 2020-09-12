تصوير جوي.. فيديو يوضح حجم التعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية

نشرت قناة "يوتيوب" الرسمية الخاصة برئاسة مركز الوزراء، فيديو يوضح حجم التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة القليوبية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مدينة الخصوص نشأت بالكامل على أراضٍ زراعية من دون أى تخطيط.



وأوضح "مدبولي"، أثناء مؤتمر صحفى بمحافظة القليوبية، أن مدينة الخصوص بدأت بقرية صغيرة، وعلى مدار الوقت تحولت لـ كم هائل من الكتل الخرسانية.