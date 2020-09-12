مدبولى : الرئيس السيسى وجه بإنشاء مليون وحدة سكنية جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالعمل على إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالإضافة إلى المليون وحدة التى تم إنشاؤها الفترة الماضية.





وأضاف مدبولى، على هامش لقائه برؤساء تحرير الصحف بالقليوبية، أن جميع محافظات الجمهورية بها مدن جديدة، وأن الإسكان الجديد سيتضمن سكنا اجتماعيا، وآخر بديل للعشوائيات. وتابع مدبولى: "لحد إمتى هنفضل قاعدين على الـ7% بس من أراضينا؟"، لافتا إلى أن المصريين كانوا يعيشون على الـ7% حينما كنا 20 مليون نسمة منذ 60 سنة، واليوم أصبحنا 100 مليون نسمة.

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