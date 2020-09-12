محلية النواب : الحكومة تتعامل بمرونة فى التصالح بمخالفات البناء

قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسى لحزب الحرية، إن قانون التصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية لجميع المصريين، والتسهيلات الحكومية التى تقدم عليه بشكل يومى من القيادة السياسية والحكومة، والتى كان آخرها تعميم رسم الـ50جنيهًا للتصالح فى الريف، والتى تؤكد جدية الدولة فى الإصلاح وردع كل صور البناء العشوائى فى مصر.





وأكد "الفيومى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم السبت، أن الشائعات التى روجت حول تطبيق القانون فى البداية هى التى عطلت الاستفادة الكبيرة منها على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القانون له أهداف ورؤى نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين دفعوا أموالهم فى مبانى مخالفة، من أجل رفع قيمتها والتعاطى القانونى بشأنها، ومن ثم هو قانون لصالح الموطن فى الأساس وليس عقابا له.

أضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه رغم كل التحديات التى صاحبت القانون إلا أن تحركات القيادة السياسية والحكومة فى التعاطى مع الأزمات، التى أثيرت حوله بتسهيلات جديدة ذات صلة بالأوراق والمستندات المطلوبة، وأيضا تخفيض الأسعار وعدم المبالغه فيه بكل المحافظة، حتى وصل الأمر لتفعيل الحد الأدنى بكل القرى والريف فى مصر، من شأنها أن تشجع المواطن للاستفادة منها بشكل أكبر.

وأكد ضرورة أن يدرك جميع المواطنين أن هذه فرصة لن تتكرر وعليهم الاستفادة منها فى ضوء المرونة التى تتعاطى بها الحكومة، وتضع كل الإعتبارات الخاصة بالأسعار لديها وتعمل على تقديم تسهيلات بشأنها، مشيرا إلى أن البناء العشوائى فى مصر آفة والحسم والردع معه لصالح الأجيال المقبلة ومستقبل مجتمعنا المصرى.