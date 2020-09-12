وأكد "الفيومى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم السبت، أن الشائعات التى روجت حول تطبيق القانون فى البداية هى التى عطلت الاستفادة الكبيرة منها على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القانون له أهداف ورؤى نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين دفعوا أموالهم فى مبانى مخالفة، من أجل رفع قيمتها والتعاطى القانونى بشأنها، ومن ثم هو قانون لصالح الموطن فى الأساس وليس عقابا له.
أضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه رغم كل التحديات التى صاحبت القانون إلا أن تحركات القيادة السياسية والحكومة فى التعاطى مع الأزمات، التى أثيرت حوله بتسهيلات جديدة ذات صلة بالأوراق والمستندات المطلوبة، وأيضا تخفيض الأسعار وعدم المبالغه فيه بكل المحافظة، حتى وصل الأمر لتفعيل الحد الأدنى بكل القرى والريف فى مصر، من شأنها أن تشجع المواطن للاستفادة منها بشكل أكبر.
وأكد ضرورة أن يدرك جميع المواطنين أن هذه فرصة لن تتكرر وعليهم الاستفادة منها فى ضوء المرونة التى تتعاطى بها الحكومة، وتضع كل الإعتبارات الخاصة بالأسعار لديها وتعمل على تقديم تسهيلات بشأنها، مشيرا إلى أن البناء العشوائى فى مصر آفة والحسم والردع معه لصالح الأجيال المقبلة ومستقبل مجتمعنا المصرى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محلية النواب : الحكومة تتعامل بمرونة فى التصالح بمخالفات البناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.