مدبولى للمواطنين : لو قدمت ورقة واحدة للتصالح محدش هيقربلك

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المواطن الذى سيقدم ورقة واحدة للتصالح بمخالفات البناء ومعها إيصال كهرباء أو بطاقة شخصية "محدش هيقرب منه أو من المبنى بتاعه".





جاء ذلك ردا على بعض الاستفسارات خلال لقائه عددا من رؤساء التحرير بمحافظة القليوبية، موضحا أن المواطن سيحصل على مكاسب كبيرة من تقنين وضعه تتمثل فى مضاعفة سعر العقار، مضيفا: "بيتك محدش هيقدر يقربله، وقيمته هتضرب فى 3 أو 4، وهيورث". وتابع: البعض قال على المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور، مدن أشباح، والآن تلك المدن تنبض بالحياة، فمثلاً مدينة العاشر من رمضان يتواجد فيها أكثر من مليون نسمة.

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