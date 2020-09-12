الطيب يهنئ طلاب جامعة الأزهر لحصولهم على المركز الأول بمسابقة إيناكتس

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وكتب شيخ الأزهر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت: "خالصُ التهنئة لأبنائى وبناتى طلاب جامعة الأزهر لحصولهم على المركز الأول عالميًّا بمسابقة إيناكتس لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية".
واختتم قائلاً: "أدعو الله أن يوفقهم لتطويع العلم فى خدمة وطنهم والإنسانية".
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