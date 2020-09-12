غدا .. الأنبا أرسانى يلقى عظة الأحد على عدد من الفضائيات المصرية

يلقى الأنبا أرسانى، أسقف هولندا، فى العاشرة والنصف من صباح غدٍ الأحد، كلمة روحية، عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتى تذيعها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





كان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضى، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو فى مناسبة عيد حلول الروح القدس "العنصرة"، وثالثة يوم 15 أغسطس خلال صوم السيدة العذراء. ويتوالى على إلقاء عظة الأحد من انطلاقها فى مارس الماضى، عدد من أحبار الكنيسة. صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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