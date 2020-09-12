تنفيذا لتوجيهات السيسى .. إقلاع طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات للسودان

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق.

وأعرب المسؤولون فى دولة السودان، عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد فى أصله جسرا للمحبة والترابط التاريخى بين مصر والسودان.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، وانطلاقًا من دور مصر المحورى باعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لجميع دول القارة السمراء، لا سيما فى أوقات المحن والأزمات.