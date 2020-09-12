تأجيل محاكمة مؤلفة كتاب مقتل الأنبا أبيفانيوس إلى 29 سبتمبر

قررت محكمة جنح الدقى، اليوم السبت، تأجيل جنحة السب والقذف التى حررها الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، ضد مؤلفة كتاب "مقتل الأنبا أبيفانيوس"، للاطلاع يوم 29 سبتمبر الجارى، وإحالتها لدائرة مختصة بقضايا النشر.
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