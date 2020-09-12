مصر تواصل تكثيف الجسر الجوى لدعم متضررى السيول بالسودان بتوجيهات من الرئيس

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوى لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السودانى الشقيق فى محنته الحالية.

وأقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق.

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وأعرب المسئولون فى دولة السودان عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد فى أصله جسر للمحبة والترابط التاريخى بين مصر والسودان.

يأتى ذلك انطلاقًا من دور مصر المحورى باعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكافة دول القارة السمراء خاصة فى أوقات المحن والأزمات.