رئيس الوزراء: إقامة مدينة في كل محافظة بالصعيد شرق وغرب النيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية المدن الجديدة التي تعمل عليها الحكومة في كل المحافظات، قائلًا: "لحد إمتى هنفضل قاعدين على الـ7% بس من أراضينا؟".
وأضاف "مدبولي"، ردًا على استفسارات رؤساء التحرير وكبار الكتّاب والإعلاميين على هامش زيارته لمحافظة القليوبية، اليوم، أننا نعيش على مساحة الـ7% منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال كنا 20 مليون نسمة منذ 60 سنة على نفس الـ7%، واليوم أصبحنا 100 مليون نسمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد في عمل المدن الجديدة، مضيفًا: "في كل محافظة في الصعيد هتلاقي مدينة على الأقل في الشرق، وأخرى في الغرب".
وتابع: "في أسيوط مثلًا هناك أسيوط الجديدة شرق النيل، ومدينة ناصر غرب النيل، وهو الأمر الموجود في سوهاج وقنا وكل محافظات الصعيد".
واستطرد: "بدل المدينة الواحدة الجديدة، فيه اتنين وتلاتة، وده مش للسكن بس، لا فيها كل حاجة".
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