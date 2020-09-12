طائرتان عسكريتان تحملان مواد غذائية ومستلزمات طبية تتجهان إلى الخرطوم لدعم متضرري السيول

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهتين إلى مطار الخرطوم محملتين بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى.
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وأعرب المسئولون فى دولة السودان، عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر، والوقوف إلى جانبهم فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد فى أصله جسر للمحبة والترابط التاريخى بين مصر والسودان.
وكان ذلك انطلاقًا من دور مصر المحورى باعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكافة دول القارة السمراء؛ خاصةً فى أوقات المحن والأزمات.
كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان المتضرر من السيول التى اجتاحته في الآونة الأخيرة.
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