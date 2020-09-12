إسكان اجتماعي ومتوسط.. رئيس الوزراء: السيسي وجه ببناء مليون شقة جديدة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن صدور توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، بالعمل على إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة في الفترة المقبلة، بالإضافة للمليون وحدة التي تم إنشاؤها في الفترة الماضية.

واشار رئيس الوزراء، ردًا على استفسارات رؤساء التحرير وكبار الكتّاب والصحفيين، على هامش زيارة رئيس الوزراء لمحافظة القليوبية، اليوم، أن برنامج الإسكان الجديد سيتضمن سكنًا اجتماعيًا، وبديلًا للعشوائيات، وسكنًا متوسطًا، وكل النوعيات من الإسكان.

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وشدد "مدبولي" على أهمية المدن الجديدة التي تعمل الدولة على بنائها، وضرورة تشجيع المواطنين للذهاب إليها، مضيفًا: "مفيش محافظة مفيهاش مدينة جديدة".