واي فاي وشاشات ومداخل USB.. السوبر جيت تضم أتوبيسات فاخرة لأسطولها

أعلنت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل أنها استلمت 3 أتوبيسات فاخرة من شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة (مان) المصرية الوطنية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 10 أتوبيسات جديدة بتكلفة 50مليون جنيه ليصبح إجمالي ماوصل من هذه الصفقة حتى الآن 7 أتوبيسات وبالتالى يصل إجمالي أسطول الأتوبيسات الحالى بالشركة إلى 217 أتوبيسا ستصل قبل نهاية هذا العام إلى 220 أتوبيسا، بعد وصول ال3 أتوبيسات المتبقية من التعاقد .

وأوضح بيان السوبرجيت أن ال10 اتوبيسات الجديدة التى تم التعاقد عليها لتدعيم اسطول الشركة ستساهم في تقديم خدمة متميزة للركاب بالاضافة الى أهميتها الكبيرة في تشجيع الصناعة المصرية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة مضيفا أن هذه الأتوبيسات تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (انترنت مجانى – تتبع الرحلات- مداخل شحن –USB مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة- شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى) .

وأشار البيان إلى أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت، ورفع الكفاءة الفنية له، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعى، بما يساهم فى مواكبة خطط الدولة التنموية فى المحافظات المختلفة بالإضافة إلى أن هناك تعاقدات أخرى ستقوم بها الشركة في المستقبل القريب لتدعيم أسطولها للحفاظ على مستوى الخدمة المتميز المقدم لجمهور الركاب.