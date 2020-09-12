التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور

تزخر بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم، هى قارة أفريقيا والتى دائما ماتجذب انتباهك من خلال طقوس فريدة لايمكن إيجاد إلا داخل القبائل الأفريقية فمثلا داخل قبيلة "ودابي" في تشاد ، تجد تقليد يسمي "غيريول" فما هو.

ودابي هى قبيلة يعيش شعبها على رعي الماشية والتجارة وتربية قطعان من الابقار ذات القرون الطويلة، يمتلكون عشرات الأقارب ، يسافرون سيرًا على الأقدام أو على ظهور الحمير أو الجمال ، ويقيمون في كل مكان للرعي لمدة يومين.

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يعد السرير الخشبي الكبير هو أهم ما تملكه كل عائلة طعامهم يتكون غالبا من الحليب والدخن المطحون ، بالإضافة إلى اللبن والشاي الحلو وأحيانًا على لحم الماعز أو الأغنام.

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الغريب داخل تلك القبيلة أنه لا يُسمح للوالدين بالتحدث مباشرة إلى طفليهما المولودين في البكر ، حيث أنهم يتلقون الرعاية من أجدادهم، وخلال النهار ، لا يستطيع الزوج والزوجة مسك يديهما أو التحدث بطريقة شخصية مع بعضهما البعض.

تقليد غيريول

في نهاية موسم الأمطار في سبتمبر ، تتجمع عشائر الودابي في عدة مواقع تقليدية قبل بداية هجرة رحلتها في موسم الجفاف، حيث يقوم شباب الودابي ، بالتصويت وليس الحلي لأداء الياكي وهى عبارة عن رقصات وأغاني لإثارة إعجاب النساء في سن الزواج.

يكون الرجل مثالي من خلال عدة صفات يتميز بها وهى الطول والعيون والأسنان البيضاء ؛ غالبًا ما يلف الرجال أعينهم ويظهرون أسنانهم للتأكيد على هذه الخصائص، قم يتم بعد ذلك تنظيم سلسلة من المسابقات حول الزواج والمسابقات حيث يتم الحكم على جمال الشباب ومهاراتهم من قبل الشابات.