نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: تحصيل 138 ألف جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بالإمارات في المقال التالي



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكدت أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال يوليو الماضي عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 9 منهم 5 فرص عمل داخلية و 4 عقود وتأشيرات عمل تم اعتمادها .

وأوضحت الملحق العمالي بأبوظبي أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 21 شكوي، تم تسوية 8 شكاوى منها وديا ، وحفظ شكوتين، وشكوى تم تحويلها للقضاء، ومازال هناك 10 شكوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام بنحو 300 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عن العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس





الأردن تسمح بدخول العمالة بتصاريح سارية المغادرة قبل 18 مارس أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها ، وبلغت 32 ألفاً و 175 درهما إماراتيا ، أي ما يوازي 138 ألف جنيه مصري تقريبا.وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكدت أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال يوليو الماضي عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 9 منهم 5 فرص عمل داخلية و 4 عقود وتأشيرات عمل تم اعتمادها .وأوضحت الملحق العمالي بأبوظبي أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 21 شكوي، تم تسوية 8 شكاوى منها وديا ، وحفظ شكوتين، وشكوى تم تحويلها للقضاء، ومازال هناك 10 شكوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام بنحو 300 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عن العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا ، وزيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن الرد علي 300 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف.الأردن تسمح بدخول العمالة بتصاريح سارية المغادرة قبل 18 مارس تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أن وزارة العمل الأردنية قررت السماح للعمالة غير الأردنية ممن غادروا البلاد قبل 18 مارس 2020 وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد وحسب الإجراءات المتبعة .

وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة أصدر قرارا بذلك فضلا عن عدم يسمح للعمالة غير الأردنية بدخول البلاد ممن غادروا البلاد بعد التاريخ المشار إليه حتى ولو كانت تصاريح عملهم سارية المفعول ، كما لا يسمح بدخول أي عامل غير أردني أراضي المملكة ممن يحملون تصاريح عمل منتهية .



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