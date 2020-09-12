نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب: إشراك النشء والإذستماع لآرائهم يصنع منهم جيلا لبناء الوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة الشباب والرياضة، لبدء انتخابات هيئة مكتب ورؤساء اللجان النوعية ببرلمان الطلائع على مستوى الجمهورية "إلكترونيا" خلال الفترة من 14 إلى 19سبتمبر المقبل بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة351 مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية علي مستوى المحافظات.

يأتي ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضه، يتم إستقبال المشاركين بالعُرس الإنتخابي بدء من غدا الأحد.

و أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن إشراك النشء والإستماع لآرائهم في العُرس الإنتخابي لأعضاء البرلمان علي مستوى الجمهورية يصنع منهم جيلا يقود الوطن لمستقبل أفضل من خلال التطبيق الأول لنظام سياسي متكامل لنموذج الدولة المصرية ممثل في (نموذج محاكاة السلطة التشريعية"مجلس النواب"، و"مجلس الوزراء")، بهدف إعداد جيل لديه الوعي بمعرفة قضايا الوطن وخطواته السريعة في التنمية الشاملة والمعرفة بكافة مؤسسات الدولة وكيفية عملها وادائها بالاضافه إلي التحديات التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا،

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وجدير بالذكر تنفذ الإنتخابات الإلكترونية للسلطة التشريعية عن طريق فتح باب الترشح علي جميع المناصب وإعلان أسماء المرشحين بشكل مبدئي، فتح باب الطعون علي المرشحين، البت في الطعون علي المرشحين بالشكل النهائي، بدء إجراءات الدعايات الانتخابية، بدء الصمت الإنتخابي، تسجيل الجمعية العمومية، افتتاح الجلسة الإجرائية لإجراء الانتخابات علي منصب الرئيس والوكيلين، التصويت علي رؤساء اللجان النوعية، فتح باب الطعون والبت فيها، الإعادة في حالة وجود إعادة.

كما تنفذ إجراءات إختيار السلطة التنفيذية بإختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة بأن يقوم كل رئيس وزراء بعرض برنامجه الإنتخابي علي لجنه متخصصه، تختار اللجنة الرئيس، يشكل الرئيس الوزارة من باقي الوزراء.

إلحاقا لذلك يتم عرض برنامج الحكومة في الجلسة الأولي البرلمانية وأخذ الثقه بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثل من اللجنة الوطنية للإنتخابات ومجلس النواب.