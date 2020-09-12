“فيدو وصور” وفاة عزمي مجاهد منذ قليل والحزن يخيم على نجوم الكرة وتفاصيل وفاته واللحظات الأخيرة في حياته

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محمد سياف - ابو ظبي - منذ ساعات قليلة تم الإعلان عن وفاة عزمي مجاهد نجم وعضو مجلس إدارة الزمالك ومدير المتابعات في الإتحاد المصري، وذلك بعد صراع مع المرض لم يدم طويلاً عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفاة عزمي مجاهد منذ قليل والحزن يخيم على نجوم الكرة

وتمت صلاة الجنازة على الراحل عزمي مجاهد منذ قليل، وسط حضور نجوم الكرة والإعلام، وعدد من الشخصيات العامة، وجاءت الوفاة بعد أيام قليلة من إصابته بفيروس كوفيد 19 ونقله إلى العناية المركزة.

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وكان أول من أعلن عن وفاة عزمي مجاهد هو نجله “أمير” والذي متب على صفحته بالفيس بوك “أبويا في ذمة الله”.

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وفي نهاية أغسطس الماضي أصيب مجاهد وزروجته بفيروس كورونا، وخضعا سوياً للعزل المنزلي، إلى أن حالتهما قد ساءت، فتم نقلهما للعناية المركزة، وتجاوزت زوجته فترة الخطورة، وخرجت من العناية، وظل الكابتن عزمي مجاهد بالعناية المركزة، إلى أن ساءت حالته وتوفي صباح اليوم السبت 12 أغسطس متأثراً بإصابته بالفيروس.

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