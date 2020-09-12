خاص لـ دوت الخليج .. تفاصيل زيارة وزير خارجية أرمينيا للقاهرة

ومن المقرر أن يجرى مناتساكانيان عدة لقاءات رسمية، أولها لقاء يجمعه بوزير الخارجية سامح شكرى، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما سيلتقى وزير خارجية أرمينيا بفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمقر المشيخة، وقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالعباسية، فضلا عن لقاء ممثلى الجالية الأرمينية فى مصر.