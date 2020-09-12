مدبولى : ندرس السماح بارتفاع المبانى فى الريف من أرضى لـ3 أدوار

وأضاف مدبولى على هامش لقائه عددا من رؤساء التحرير بمحافظة القليوبية، أن الحكومة تدرس الفترة المقبلة مجموعة من البدائل لأهالى الريف لتضمن توفير سكن مناسب لمنع التعدى على الرقعة الزراعية.
وأشار مدبولى، إلى أنَّ ذلك سيكون حلا مناسبا أمام المواطن بدلا من أخذ قيراط أرض بجوار منزله للبناء عليه، قائلا: "هنسمح بالطلوع من الأرضى لـ3 أدوار"، وسيتم الإعلان عن ذلك للرأى العام فور الانتهاء منه.
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