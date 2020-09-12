عاجل .. الرئيس السيسى يتابع استعدادات استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد

وحسبما صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وجه الرئيس بتوفير جميع الإمكانات لنجاح البطولة ولتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر، وأضخم حدث رياضى على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهيرى منذ بدء جائحة كورونا.
وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة، مشيراً إلى أن البطولة ستشهد مشاركة 32 دولة لأول مرة فى تاريخها وإقامة 108 مباريات فى 4 صالات مختلفة بثلاثة محافظات، بالإضافة إلى توفير 10 صالات رياضية أخرى لاستضافة تدريبات المنتخبات، كما سيتم اختيار ما يقرب من 1100 متطوع من أفضل العناصر الشابة للمشاركة في تسيير البطولة، مع وضع برنامج تدريبى مكثف لهم حول التعامل مع الفرق والوفود ومبادئ الإسعافات الأولية، وذلك للمساهمة فى إخراج البطولة بأفضل صورة مشرفة.
كما شهد الاجتماع عرض الخطوات الإنشائية والتمويلية لـ"صندوق الرياضة المصرى"، والذى يعد أول صندوق استثمارى لدعم الرياضة فى مصر، حيث وجه الرئيس بحوكمة أداء الصندوق بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً وإقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة.
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