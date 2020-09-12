صور .. حماية المستهلك يحيل 26 معرضا لبيع السيارات للنيابة العامة

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، إحالة 26 معرضا لبيع السيارات بمحافظات "كفر الشيخ – بورسعيد – الفيوم – بنى سويف – أسوان والدقهلية" إلى النيابة العامة، لعدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة للبيع، بالمخالفة لنصوص المواد "4-5-7" من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.





وأضاف فرج، فى بيان للجهاز، اليوم السبت، أنه تم ضبط 26 معرض سيارات لم يلتزم بتطبيق قانون حماية المستهلك وتم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة المختصة استكمالا للحملات التى بدئها جهاز حماية المستهلك لضبط العمل بمعارض السيارات.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الإحالة جاءت فى ضوء مخالفة مديرى الصفحات للمواد أرقام 4 ، 7 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، خصوصًا مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لجميع ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.

وقال إن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذى نص القانون على حقه فى المعرفة، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه مصرى وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات وحتى منصات البيع الإلكترونية التى لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح.

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وناشد رئيس الجهاز، جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها، لا سيما وإن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة اليكترونية، مؤكدًا استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

ودعا جميع المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن19588من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى Facebook، الموقع الألكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.