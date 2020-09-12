السيسي يتابع استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد يناير المقبل

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد فى يناير القادم.
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