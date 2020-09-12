وزير خارجية أرمينيا يصل القاهرة في زيارة تستغرق 4 أيام

وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم السبت، وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، في زيارة إلى مصر، تستغرق أربعة أيام يلتقي خلالها وزير الخارجية سامح شكري وعددا من كبار المسئولين.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إنه تم انهاء اجراءات وصول وزير خارجية أرمينيا، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، فور وصوله على متن طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، وكان فيه استقباله وفد من سفارة أرمينيا وعدد من مسؤولي مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة.

من المقرر أن يتلقي زوهراب مناتساكانيان خلال زيارته مع وزير الخارجية سامح شكري وعدد من كبار المسئولين في مصر فضلا عن عقد لقاء مع ممثلي الجالية الأرمنية بمصر