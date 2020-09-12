نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
هاجمت الإعلامية رغدة السعيد، الشامتين في وفاة عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق.
نعي الإعلامي أحمد شوبير شقيقة الإعلامي خالد بيومي الذي توفي منذ قليل اليوم السبت عن وفاة والدة الاستاذ محمد ثابت مدير إدارة الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” وشقيقة الإعلامي خالد بيومي .
نشرت سميرة سعيد مقطع فيديو من كليب قط وفار من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الشخصية إنستجرام ،وظهرت ميرهان حسين في الصورة باطلالة رقيقة ، اعتمدت علي شعرها الأسود الطويل المنسدل علي الأكتاف ، وفستان فوشيا قصير .
نشر احمد السقا صورة قديمة له تجمعه مع ابنه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، وظهرت أحمد السقا في صورة قديمة تجمعه مع ياسين ابنه وعلق قائلا: "من فيلم مافيا ???? ربنا يحرسك و يحفظك".
نعى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الكابتن عزمي مجاهد، الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
نعى شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق، نجم الزمالك السابق عزمي مجاهد، الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
نعى أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، نجم الزمالك السابق عزمي مجاهد، الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
نعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الكابتن عزمي مجاهد، الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
نعى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الكابتن عزمي مجاهد، الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وجه مؤمن زكريا لاعب نادي الأهلي رسالة شكر إلى النادي الأهلي وجمهوره لمساندتهم له في أزمته الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. نجوم الرياضة ينعون عزمي مجاهد .. وسميرة سعيد تشوق جمهورها بـ كليب قط وفار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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