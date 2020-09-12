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السيسى يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والمقرر أن تستضيفها مصر في يناير ٢٠٢١.

وقد وجه الرئيس بتوفير جميع الإمكانات لنجاح البطولة ولتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر، وأضخم حدث رياضي على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهيري منذ بدء جائحة .

وأوضح المتحدث الرسمي أن  وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد مشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخها وإقامة ١٠٨ مباراة في ٤ صالات مختلفة بثلاثة محافظات، بالإضافة إلى توفير ١٠ صالات رياضية أخرى لاستضافة تدريبات المنتخبات، كما سيتم اختيار ما يقرب من ١١٠٠ متطوع من أفضل العناصر الشابة للمشاركة في تسيير البطولة، مع وضع برنامج تدريبي مكثف لهم حول التعامل مع الفرق والوفود ومبادئ الإسعافات الأولية، وذلك للمساهمة في إخراج البطولة بأفضل صورة مشرفة.

كما شهد الاجتماع عرض الخطوات الإنشائية والتمويلية لـ"صندوق الرياضة المصري"، والذي يعد أول صندوق استثماري لدعم الرياضة في مصر، حيث وجه الرئيس بحوكمة أداء الصندوق بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا واقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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