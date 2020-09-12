أهم الأخبار.. توجيهات رئاسية جديدة.. وفاة عزمي مجاهد.. المؤبد لـ بديع والبلتاجي.. بداية قوية لـ آرسنال في الدوري الإنجليزي

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. 50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء بالريف

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من بينها تحديد 50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في الريف، بالإضافة إلى خصم 25 % حال سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء دفعة واحدة.. للمزيد اضغط هنا

سعر متر الريف 50 جنيها .. 17 رسالة من رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية في المستقبل. . للمزيد اضغط هنا

بعد توقف مفاجئ.. استئناف التجارب السريرية للقاح أوكسفورد

للمزيد اضغط هنا أعلنت جامعة أوكسفورد استئناف التجارب السريرية النهائية للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد توقفها إثر ظهور مرض مفاجئ على أحد المتطوعين في التجارب..

الشرطة البريطانية تحبط محاولة تفجير شمال لندن وتعتقل المشتبه به

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اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم، السبت، رجلا للاشتباه بمحاولته إحداث تفجير من خلال طرد في شمال لندن، وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد الماضي، مقتل شخص واحد وإصابة 7 آخرين، منهم اثنان في حالة خطيرة جراء عدد من حوادث الطعن وقعت ليلا بوسط مدينة برمنجهام.. للمزيد اضغط هنا

بمشاركة النني.. آرسنال يضرب فولهام بثلاثية في افتتاح الدوري الإنجليزي.. فيديو

حقق فريق آرسنال فوزا عريضا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 2021.. للمزيد اضغط هنا

طائرتان عسكريتان تحملان مواد غذائية ومستلزمات طبية تتجهان إلى الخرطوم لدعم متضرري السيول

واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوى لتقديم أوجه الدعم للشعب السودانى فى محنته الحالية، وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهتين إلى مطار الخرطوم محملتين بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى.. للمزيد اضغط هنا

أردوغان يهدد الرئيس الفرنسي: انتظر المزيد من المشاكل معي شخصيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكون سيكون لديه المزيد من المشاكل معه شخصيا، وأكد الإعلام التركي إن أردوغان قال "سيد ماكرون سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيا".. للمزيد اضغط هنا

المؤبد لـ بديع والبلتاجي وحجازي و9 آخرين في أحداث اقتحام قسم العرب

قضت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بحكمها في إعادة محاكمة محمد بديع و74 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب".. للمزيد اضغط هنا

وفاة عزمي مجاهد بفيروس كورونا