نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوجيهات من الرئيس.. مصر تواصل الجسر الجوي لدعم السودان في المقال التالي
حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق.
وأعرب المسئولون فى دولة السودان عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد فى أصله جسر للمحبة والترابط التاريخى بين مصر والسودان.
يأتى ذلك إنطلاقًا من دور مصر المحورى بإعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكافة دول القارة السمراء خاصة فى أوقات المحن والأزمات.
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