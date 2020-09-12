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بتوجيهات من الرئيس.. مصر تواصل الجسر الجوي لدعم السودان

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أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى إجتاحته خلال الآونة الأخيرة، واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوى لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السودانى الشقيق فى محنته الحالية.

حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق.

وأعرب المسئولون فى دولة السودان عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد فى أصله جسر للمحبة والترابط التاريخى بين مصر والسودان.

يأتى ذلك إنطلاقًا من دور مصر المحورى بإعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكافة دول القارة السمراء خاصة فى أوقات المحن والأزمات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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