نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: انضمام 3 أتوبيسات سوبرجيت فاخرة إلى أسطول الشركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل أن شركة الاتحاد العربي للنقل البرى سوبرجيت إحدى الشركات التابعة لها استلام الشركة عدد 3 اتوبيسات فاخرة من شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة (مان) المصرية الوطنية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد عدد 10 أتوبيسات جديدة بتكلفة 50مليون جنيه.

وأوضحت النقل أنه بذلك يصبح إجمالي ماوصل من هذه الصفقة حتى الآن 7 أتوبيسات وبذلك يصل إجمالي أسطول الأتوبيسات الحالى بالشركة إلى 217 أتوبيسا ستصل قبل نهاية هذا العام إلى 220 أتوبيسا، بعد وصول ال3 أتوبيسات المتبقية من التعاقد .

واكدت أن ال10 اتوبيسات الجديدة التى تم التعاقد عليها لتدعيم اسطول الشركة ستساهم في تقديم خدمة متميزة للركاب بالاضافة الى أهميتها الكبيرة في تشجيع الصناعة المصرية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة.

مضيفة أن هذه الأتوبيسات تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (انترنت مجانى – تتبع الرحلات- مداخل شحن –USB مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة- شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى).

وأشار البيان إلى أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت، ورفع الكفاءة الفنية له، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعى، بما يساهم فى مواكبة خطط الدولة التنموية فى المحافظات المختلفة بالإضافة إلى أن هناك تعاقدات أخرى ستقوم بها الشركة في المستقبل القريب لتدعيم أسطولها للحفاظ على مستوى الخدمة المتميز المقدم لجمهور الركاب.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل بالتدعيم المستمر لأسطول أتوبيسات الشركة لضمان المحافظة على مستوى خدمة متميزة للجمهور.

في سياق اخر اكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ان القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات وزارة النقل سواء القطاع الخاص المصري أوالأجنبي.

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جاء ذلك خلال عقده اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لبحث موقف عدد من مشروعات النقل المختلفة الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية

حيث تم مناقشة التعاون القائم بين وزارة النقل والبنك الدولي في عدد من مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف أسيوط، وأسيوط نجع حمادي، والقاهرة الإسكندرية،حيث اشار الوزير إلى أنه هذه المشروعات تشهد تقدم في معدلات التنفيذ بها خاصة مع الاهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والامان على خطوط السكك الحديدية.

ثم ناقش الجانبين الإنطلاقة الكبيرة لوزارة النقل في التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المشروعات ضمن رؤية وزارة النقل لتشجيع القطاع الخاص وذلك في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

مشيرا الى انه تم تعديل عدد من القوانين بما يمكن القطاع الخاص من الدخول في مجالات النقل بالاضافة الى المشاركة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها لافتا الى انه في مجال مترو الانفاق تم ابرام عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة R ATP الفرنسية كما تم تحويل هيئة الانفاق الى هيئة اقتصادية بما يمكنها من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق.

كما تم تعديل قانون السكة الحديد بما يمكنها من الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء وادارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية وكذلك الاتجاه إلي تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد إلي شركة للنقل متعدد الوسائط كما تم إدخال شركات قطاع خاص في أعمال تجديد السكة الحديد بالإضافة إلي التعاون القائم مع عدد كبير من شركات القطاع الخاص الاجنبي في مشروعات تحديث نظم الإشارات والتعاون مع شركات القطاع الخاص في مشروع تطوير المحطات والمزلقانات.

كما أوضح الوزير أن مجال الطرق والكباري يعتبر مثالًا رائدًا للتعاون مع شركات القطاع الخاص وكذلك فإن ميناء 6 أكتوبر الجاف يتم تنفيذه بالتعاون مع تحالف من القطاع الخاص (تحالف مصري عالمي ) لافتا الى أنه سيتم انشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بالتعاون أيضا مع القطاع الخاص مشيرا الى التعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال النقل البحري والنهري.

ومن جانبها اكدت وزيرة التعاون الدولي أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين،وأن وزارتي التعاون الدولي والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية وأن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم عدد كبير من المشروعات التي يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار.