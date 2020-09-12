صور.. محافظ الإسكندرية يكرم 40 طالبًا من أوائل الثانوية العامة

حضر التكريم يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد كمال، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية.
وأعرب المحافظ، خلال الاحتفالية عن فخره بتواجده مع المتفوقين بالمرحلة الثانوية، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وقادتها خلال السنوات المقبلة.
وحث الشريف، الطلاب على الاجتهاد ومواصلة الجهد، لكى يصلوا إلى أعلى المناصب، موجها بالحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية وبعدها.
وأكد المحافظ، أن الإسكندرية تعمل على دعم الشباب والمتفوقين وتلبية أى احتياجات لهم، موجها الشكر إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.
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