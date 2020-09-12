بطريرك الكاثوليك يفتتح العام الأكاديمى الجديد بإكليريكية المعادى 

وترأس إسحق القداس الإلهى بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، وبحضور المطران نيقلاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، والمطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وأيضا بمشاركة الأب بيشوى رسمى مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب أندراوس فهمى مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكينى، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الإكليريكيين الدارسين بالكلية.

تخلل القداس الإلهى الكلمة الروحية من البطريرك، والذى وجه فيها كلمة للشمامسة الإكليريكيين، قائلا: "أنتم مستقبل الكنيسة"، مؤكدا على فرحته بما يصلون إليه، وبحماسهم للتعلم.

وأوضح: "نحن جميعا يجب أن نظل تلاميذا ليسوع طوال حياتنا حتى ونحن معلمون للآخرين".

واختتم كلمته بتهنئة الأب بيشوى رسمى والشمامسة الإكليريكيين بالعام الأكاديمى الجديد، مصليا أن ترجع الأمور الى طبيعتها.

وعقب القداس الإلهى، ألقى الأب بيشوى رسمى كلمة تشجيع لكل الشمامسة الإكليريكيين، وشكر الله والبطريرك للمساندة الدائمة، ولكل الآباء المطارنة والمونسينيور هنرى والمطران كريكور وكل الحاضرين، وانتهى اليوم بإعطاء البركة الرسولية الختامية من البطريرك.