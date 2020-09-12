السيسي يبحث الخطوات الإنشائية والتمويلية لأول صندوق استثماري لدعم الرياضة

عرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخطوات الإنشائية والتمويلية لـ"صندوق الرياضة المصري"، الذي يعد أول صندوق استثماري لدعم الرياضة في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحوكمة اداء الصندوق بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً واقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة.

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