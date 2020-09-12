عرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخطوات الإنشائية والتمويلية لـ"صندوق الرياضة المصري"، الذي يعد أول صندوق استثماري لدعم الرياضة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحوكمة اداء الصندوق بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً واقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السيسي يبحث الخطوات الإنشائية والتمويلية لأول صندوق استثماري لدعم الرياضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.