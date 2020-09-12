محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ليدز فى بداية حملة الدفاع عن لقب البريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، التشكيل الأساسى للريدز الذى يخوض مواجهة ضيفه ليدز يونايتد، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الكروى الجديد 2020-2021.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسى تواجد النجم المصرى محمد صلاح، حيث جاء كالتالى..

أليسون، ألكسندر أرنولد، جوميز، فيرجيل فان دايك، روبرتسون، فينالدوم، هندرسون، نابى كيتا، ساديو مانى، محمد صلاح، روبرت فيرمينو.

وكان ليفربول قد نجح فى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي فى الموسم الأخير 2019-2020 للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990، والتاسعة عشر فى تاريخه.

ويمكن أن يصبح محمد صلاح أول لاعب من الريدز يسجل فى أربع مواسم متتالية فى الجولة الافتتاحية، وثانى لاعب فى الدورى الإنجليزي الممتاز بشكل عام، مما يضاهي إنجاز تيدى شيرينجهام بين مواسم 1992/1993 و 1995/1996.

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وكان ليفربول خسر مؤخرا أمام فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد الننى فى كأس الدرع الخيرية، بركلات الترجيح 4/5، بعد إنتهاء الوقت الأصلى للمباراة بينهما بنتيجة 1-1 على ملعب "ويمبلي".

من ناحية أخرى، أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، بالدور الكبير الذى يلعبه النجم المصرى محمد صلاح مع الريدز فى السنوات الأخيرة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "إنه مهم للغاية.. الطريقة التى لعبنا بها يمكن أن تساعده، داخل وخارج الملعب، لم يتعامل معه الجميع بنفس الطريقة التى تعاملنا بها معه".

وأضاف كلوب، "لقد جعل نفسه بمزاج مميز وهذا ما يجعله اللاعب الذى هو عليه وآمل أن يستمر طويلا"، وواصل كلوب تصريحاته عن صلاح قائلا، "أنا مندهش من أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكنه تحطيمه".