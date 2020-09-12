عمرو غلاب: التسهيلات المتواصلة للتصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية للمصريين

قال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن القيادة السياسية دائما ما تظهر حكمتها فى قيادة الملفات، التى تهم المواطن المصرى بمراعاة ظروف محدودى الدخل، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، وهو ما ظهر جليا فى ملف التصالح بمخالفات البناء، بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها بكافة محافظات مصر.





جاء ذلك فى تصريحات له اليوم السبت، مؤكدًا أن مواصلة التسهيلات فى ملف التصالح بمخالفات البناء، يؤكد جدية الدولة نحو الإصلاح والتغلب على كافة الإشكاليات، التى تقف عائقًا أمام المواطنين لإنهاء التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار إلى أن مراعاة ظروف الأهالى بالريف خطوة محل تقدير من جموع المواطنين تجاه القيادة السياسية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه التسهيلات بالإضافة إلى التسهيلات السابقة ذات الصلة بالمستندات والأوراق المقدمة، من شأنها أن تشجع المواطن وتحميه من أى مغالاة فى الأسعار، وتحقق الأهداف النبيلة التى تسعى من أجلها الدولة فى الأساس، من حيث الاستقرار، والحفاظ على أموال المواطنين، والاستفادة من المرافق، ورفع قيمة العقارات المملوكة للأهالى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ملف البناء العشوائى، له العديد من التداعيات السلبية على المجتمع المصرى، مبينا أن التعامل معه بحسم أصبح ضرورى، حرصا على مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح أن القانون مع التسهيلات اليومية، فرصة ذهبية لجميع المواطنين، وعلى الجميع أن يدركها.