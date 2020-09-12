عبدالرحيم كمال : تخفيض رسوم التصالح يؤكد انحياز الحكومة للمواطن

وفى بيان له، اليوم السبت، أشار كمال إلى أن البناء فى مصر، أصبح فى حالة من التسيب وعدم الالتزام بإصدار تراخيص بالبناء، مما تسبب فى مشكلات وجرائم عدة، تستوجب تدخلا فوريا وحازما لوقف كم التعديات التى طالت الرقعة الزراعية فى مصر.
وأوضح كمال، أن تخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء، وتحديد 50 جنيهًا للتصالح فى الريف، يعد دليلا على انحياز الحكومة للمواطن، وتأكيد أيضًا على أن القيادة السياسية تواصل جهودها فى تقديم التسهيلات الكافية، لتشجيع المواطنين للإقبال على التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد كمال، أن القانون كان واضحًا وصريحًا، بشأن التعامل مع مخالفات البناء التى تنطبق عليها الاشتراطات المنصوص عليها فى التشريع، وهو عدم الإزالة، عكس قانون البناء الموحد الذى يقضى بإزالة المخالفة دون الرجوع لاشتراطات بعينها، ولكن الجماعة الإرهابية تروج إلى أن قانون التصالح، يقضى بإزالة الثروة العقارية، وهذا الكلام عار تماما عن الصحة.
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