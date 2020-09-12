بالبنط العريض مهاجما ستيفن كوك : ينتمى للإخوان ويتجاهل جرائمهم الإرهابية 

وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن المقال تطرق إلى اختفاء الأمل بمنطقة الشرق الأوسط، وأن فصل الصيف يعد أقسى موسم لأنه شهد خلال السنوات الماضية العديد من الأحداث أبرزها حرب يونيو 1967، والغزو الإسرئيلى للبنان، وانتشار تنظيم داعش فى 2014.

وأكد فاروق أن الباحث الأمريكى "أعمى البصيرة" بسبب إدعائه ومحاولته شرح وتحليل الحالة السياسية الداخلية لمصر ووصفها بالفشل منذ 2013، موضحا أن أحد أسباب نشره للمقال الثأر لجماعة الإخوان الإرهابية بعد الإطاحة بهم عقب خروج الملايين من المصريين فى ثورة 30 يونيو.

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وشدد فاروق على أن ستيفن كوك يعترف بولائه لجماعة الإخوان الإرهابية والإساءة لمصر فيما يغض بصره عما ارتكبوه من جرائم إرهابية، مؤكدا أن كوك كبير زملاء مالك النفط فى إيطاليا، وأوضح أن هناك بعض الدول تُجند عددًا من الكتاب والمثقفين لتضليل الرأى العام العالمى وتنفيذ أجندتها، من بينهم ستيفن كوك.