محافظ الجيزة : تخفيض قيمة مقابل التصالح 15% فى الأحياء والمدن

أصدر أحمد راشد محافظ الجيزة، القرار رقم 1170 لسنة 2020، بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء، تيسيرا على المواطنين المتقدمين، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة.





وجاء قرار محافظ الجيزة فى بيان صدر اليوم السبت، بتخفيض قيمة مقابل التصالح السكنى للمتر المسطح فى بعض مخالفات البناء بالقرى والتوابع والعزب والكفور والنجوع فى نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة، لتكون 50 جنيها للمتر المسطح.

كما شمل قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع، بقيمة 20% من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا فى هذا الشأن، وبحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.

كما أكد محافظ الجيزة أنه قد تقرر تخفيض قيمة مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية، بقيمة 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة، وبما لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليها بالقانون والبالغة 50 جنيها للمتر المسطح.

وأضاف المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح، بعد مراعاة كافة الأوضاع، والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، وتيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح، وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين، للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.

وأشار المحافظ أنه تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان التصالح فى بعض مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، وبذل أقصى الجهد، لمساعدتهم على إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.