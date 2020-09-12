بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يناقش مشاكل الأفارقة فى قبرص

توجه بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس البابا ثيودروس الثانى، اليوم السبت، برفقة خريسوستوموس رئيس أساقفة قبرص إلى مدينة بافوس، وكان فى استقبالهما النتروبوليت جورجيوس مطران بافوس.





وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول قضايا الكنيسة الحالية. وتحدث البابا ثيودروس عن قضايا الكنيسة فى القارة الإفريقية، والصعوبات التى يواجهها الإخوة الأفارقة، وصعوبات العمل الإنجيلى للخدمة، حيث كان يغلب على المحادثة الروح الودية. وقبل مغادرته مدينة بافوس، زار البابا ثيودروس الثانى كاتدرائية القديس تيودوروس ستراتيلاتس. وكان البابا ثيودوروس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، قد بدأ زيارة رعوية إلى دولة قبرص، أمس الجمعة، تستمر لمدة 7 أيام. ومن المقرر أن يلتقى رئيس جمهورية قبرص، ووزير الخارجية وعمدة بافوس وكهنة كنيسة قبرص ومسؤولين آخرين.

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