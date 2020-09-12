الارصاد الجوية: طقسص غدا حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة تسجل 35

توقعت هيئة الارصاد الجوية، أن يسود غدا الاحد ، طقس مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا والرياح معتدلة ، مع ظهور شبورة مائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا والرياح معتدلة مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية ، ويكون الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا لطيف الى معتدل ليلا ، والرياح معتدل.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28.

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