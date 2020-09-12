السيسي يوجه باستخلاص الدروس المستفادة من تجربة مصر لمكافحة كورونا منذ اندلاعها 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالدولة لاستخلاص الدروس المستفادة من تجربة مصر فى مكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا منذ اندلاعها عالميًا، وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع أى تجدد قد يكون محتمل لانتشار فيروس كورونا، بما فيها تكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين، خاصةً مع قرب بدء السنة الدراسية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والاستعدادات لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة.

واستعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين فى هذا الإطار الموقف الراهن من نسب الإصابة والتعافى من الفيروس على مستوى الجمهورية، فضلًا عن جهود الدولة الناجحة والمستمرة من خلال اجهزتها المعنية والتى تضمنت تطوير المستشفيات، وإقامة العيادات المتنقلة، وتطبيق إجراءات الكشف والعزل والتعايش، وتوفير التحاليل المعملية اللازمة، وتحديث بروتوكولات العلاج الطبى باستمرار، إلى جانب الجهود الوطنية البحثية لاكتشاف الأمصال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.