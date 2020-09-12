رئيس تحرير صوت الأمة يكشف أهمية تسهيلات الدولة للمواطنين بشأن قانون التصالح

قال الكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، إن لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع رؤساء تحرير الصحف، هو لقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تجريها الحكومة والدولة للمكاشفة والمصارحة مع الشعب المصرى، موضحا أن اللقاء تضمن الحديث عن كافة تساؤلات المصريين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الحكومة أجابت عن كافة تساؤلات الدولة بشأن قانون التصالج في مخالفات البناء، وتم تحديد قيمة التصالح في الريف بجانب الإعلان عن حوافز تحفيزية لما يدفع قيمة التصالح مرة واحدة، بالإضافة إلى تقسيط قيمة التصالح.

ولفت رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، إلى أن هذه التسهيلات التي تعلن عنها الحكومة تؤكد أن هناك تواصل دائم بين الدولة والشارع المصرى، وأن هناك إحساس وشعور بالمواطن وليس هناك انفصال بين الحكومة والشعب المصرى.

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وأوضح رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، أن الحكومة لا تتحدث من غرفة مغلقة، وتم اختيار المكان مثالى لعقد اللقاء بين رئيس الوزراء ورؤساء تحرير الصحف، موضحا أن اللقاء تضمن توضيح حجم المأساه والأزمة.

وأكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، أن القنوات الإخوانية المعادية التي تبث الشائعات والأكاذيب حول قانون التصالح في مخالفات البناء يؤكد أن تلك القنوات تسعى إلى هدم مصر فقط، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لخدمة المواطن المصرى من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن البناء العشوائى والتعديات على الأراضى الزراعية يمثل خطورة كبرى حيث فقدن 90 ألف فدان خلال الفترة الماضية، وتم فقدان 400 ألف فدان من الأراضى الزراعية منذ عام 1980.

ولفت يوسف أيوب، إلى أن الشائعات الإخوانية حول قانون التصالح في مخالفات البناء لن يكون لها أي تأثير في الشارع المصرى، خاصة أن الحكومة اتبعت المصارحة مع الشعب بشأن قانون التصالح.