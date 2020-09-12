مصدر أمني: فيديو إطلاق النار على حملة إزالة بسوهاج يعود لمشاجرة عام 2017

نفى مصدر أمني صحة الفيديو المتداول بشأن إطلاق النار على حملة إزالة بسوهاج. وقال المصدر إنه على خلفية ما تم تداوله على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك متضمنا مقطع فيديو يزعم أنه لمجموعة من الأشخاص بإحدى قرى محافظة سوهاج يطلقون أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم اعتراضاً على تنفيذ قوات الشرطة لقرارات إزلة لمنازلهم، تبين من خلال التحريات أن مقطع الفيديو المُشار إليه خاص بواقعة سابقة وقعت أحداثها عام 2017 وسبق تناولها إعلامياً فى ذاك الوقت.

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