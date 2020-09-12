محمد صلاح يفتتح أهداف ليفربول ضد ليدز فى الدقيقة 4 بالبريميرليج.. فيديو

أحرز النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، هدف الريدز الأول عن طريق ضربة جزاء في شباك ضيفه ليدز يونايتد، بالدقيقة الرابعة من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الكروى الجديد 2020-2021.

وساعد محمد صلاح، ليفربول فى صنع التاريخ الموسم الماضى مع لقبه الأول فى الدورى الإنجليزى الممتاز، ونجح من جديد الآن في كتابة اسمه فى سجلات الأرقام بالجولة الافتتاحية للموسم الجديد.

وكان ليفربول قد نجح فى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي فى الموسم الأخير 2019-2020 للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990، والتاسعة عشر فى تاريخه.

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من ناحية أخرى، أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، بالدور الكبير الذى يلعبه النجم المصرى محمد صلاح مع الريدز فى السنوات الأخيرة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "إنه مهم للغاية.. الطريقة التى لعبنا بها يمكن أن تساعده، داخل وخارج الملعب، لم يتعامل معه الجميع بنفس الطريقة التى تعاملنا بها معه".

وأضاف كلوب، "لقد جعل نفسه بمزاج مميز وهذا ما يجعله اللاعب الذى هو عليه وآمل أن يستمر طويلا"، وواصل كلوب تصريحاته عن صلاح قائلا، "أنا مندهش من أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكنه تحطيمه".