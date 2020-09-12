مباحثات مصرية أرمينية غدا في القاهرة على مستوى وزيري الخارجية

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، جلسة مباحثات، غدًا الأحد، مع زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية أرمينيا.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان مجمل العلاقات المصرية- الارمينية، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، إلى جانب القضايا والملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا فى ختام المباحثات.