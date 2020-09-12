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مباحثات مصرية أرمينية غدا في القاهرة على مستوى وزيري الخارجية

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يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، جلسة مباحثات، غدًا الأحد، مع زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية أرمينيا.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان مجمل العلاقات المصرية- الارمينية، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، إلى جانب القضايا والملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا فى ختام المباحثات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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