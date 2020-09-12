مخالفات بالجملة يكتشفها رئيس هيئة السكة الحديد خلال تفقده للمحطات والسكك

مستقلًا الموتور، أجرى رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، جولته التفقّدية لمتابعة سير العمل على خط القباري/ مطروح، مصطحبًا مسئولي الهيئة المعنيين.

بدأت الجولة بتفقّد محطة الحمام، وشدد خلالها رئيس الهيئة على ضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة ورفع القمامة المُلقاة بجوار سور المحطة، وعمل محاضر للأهالي المخالفين لتعليمات الهيئة، كما تفقّد رئيس الهيئة العمل بمكاتب صرف التذاكر للاطمئنان على سير العمل بها وايرادات المحطة.

وبمروره على محطة الرويسات، نبّه المهندس أشرف رسلان على عدم رضاه عن مستوى نظافة مدخل المحطة وعليه أمر بتزويد المحطة بالعمالة اللازمة لانجاز المهام علي الوجه الامثل مع دهان التندات، وتوفير مقاعد خشبية على رصيف المحطة لخدمة المسافرين.

وبمتابعة سير العمل ببلوك الرويسات، نبّه على انتظام سير العمل بالبلوك طبقًا لبنود لائحة سلامة التشغيل، ومن ثمَّ استكمل مروره على المحطات على طول الخط لمتابعة انتظام سير العمل بها، ووجّه باستكمال أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك وغلق المعابر غير القانونية على طول الخط وعمل محاضر لمنشئيها وذلك بالتنسيق مع الشرطة والمحليات ومراجعة التعديّات علي أملاك الهيئة حفاظًا لمواردها وأملاكها.

وفي ذات السياق، وجّه رئيس الهيئة خلال جولته بضرورة الارتقاء بمستوى نظافة الاحواش وكذا رفع المخلفات من على جانبي السكك بالتنسيق مع الوحدات المحلية دفعًا لضرر الحرائق وللحافظ على ممتلكات الهيئة، مع ضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطات بصفة عامة للوصول للمظهر المأمول اتساقًا مع التطوير الشامل لكافة قطاعات السكة الحديد، كما أصدر تعليماته مجددًا بتجميع الخردة بأماكن آمنة تمهيدًا للتصرف فيها بالطرق القانونية.

كما تفقّد رئيس الهيئة، العمل بالمنفذ المؤقت بالكيلو ١١٧ بالخط، والذي تم تشغيله بناءً على طلب لوزير الإسكان من وزير النقل، بعد غلق المنفذ المؤقت بالكيلو ١٣٣ بعد تشغيل الكوبري العلوي.

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وأثناء جولته، تفقد مزلقان الجباسات وقام بمراجعة تعليمات سلامة التشغيل مع عامل المزلقان للتأكد من إلمامه بالتعليمات وأدوات تفعيلها علي أرض الواقع، وفي هذا الصدد وجه بتكثيف المرور البدري والنهاري والليلي علي المزلقانات والأبراج علي طول الخط.

كما شدد رئيس الهيئة بمراجعة تجديدات السكة في المسافة ما بين كم ٨٨ وكم ١٢٢ مع الشركة المنفذة (شركة ايرتراك التابعة للسكة الحديد) وذلك لسرعة نهو الملاحظات بالسكة ورفع السرعة عليها للوصول للسرعة المقررة لخط القباري/ مطروح، مع إصداره الاوامر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للفحص؛ لمراجعة استلام تطوير المحطات من محطة الحمام وحتى محطة مرسى مطروح.

وفي سياق متصل، وأثناء تفقّده محطة العلمين وجّه بنظافة المحطة مع توفير عمال نظافة للمحطة وتوفير أثاث جديد للاستراحة الخاصة بالمحطة ومكتب التذاكر، كما وجّه برفع ناتج تجديد المحطة من المدخل وتغيير اليافطة، كما أصدر تعليماته بإصلاح الصرف الصحي في مدخل المحطة، وغلق المعبر غير القانوني بحوش المحطة ورفع القضبان بالحوش.

وعلى جانب متصل، استكمل المهندس أشرف رسلان جولته بالمرور على محطة سيدي عبد الرحمن وأكد خلالها على ضرورة الاهتمام بمدخل المحطة ورفع العشوائيات بالغرف الموجودة على رصيف المحطة، ووجّه من جديد بضرورة وجود عمال نظافة بالمحطة، وقام رئيس الهيئة بفحص أعمال العاملين والتأكد من انضباطهم وتواجدهم بمقار عملهم ومراجعة تعليمات سلامة التشغيل للتأكد من إلمام العاملين بها وكذا الاطمئنان على دقة وانتظام سير العمل.

ووجّه المهندس أشرف رسلان خلال زيارة تلك المحطات بإزالة جميع أنواع الهيش والحلفا والحشائش داخل وجوار السكة وفى المحطات والاحواش والورش واستكمال وسائل إطفاء الحريق ووجه بتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين على أعمال الحماية المدنية، كما تضمنت توجيهاته زيادة كمية البازلت في بعض المسافات بالسكك ورفع ناتج التجديدات من على السكك واحواش المحطات ونظافة الاحواش ورفع المخلفات من على جانبي السكك لرفع مستوى نظافة المحطات، مع تنبيهه بتجميع الخردة بالأحواش بأماكن آمنة تمهيدًا للتصرف فيها بالطرق القانونية وغلق الفتحات الموجودة بأسوار المحطات لتأمين خطوط الهيئة والحفاظ علي أرواح الأهالي.

وفي نهاية الجولة، شدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام العاملين من طوائف التشغيل بالمحطات وشبابيك التذاكر ومشرفى ومضيفى القطارات بحسن التعامل مع جمهور الركاب وحسن التصرف وتنفيذ تعليمات ولوائح الهيئة عند وجود اية مخالفات أثناء قيام العاملين من طوائف التشغيل باداء واجبات عملهم بما يعكس الانطباع الجيد عن السكة الحديد والعاملين بها والذى ينشده معالي وزير النقل وقيادات الهيئة.