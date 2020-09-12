نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العناني: نستطيع الآن زيارة الأقصر والغردقة في يوم واحد في المقال التالي
وقال العناني "فقط في مصر تستطيع ان تستمتع بآثار الأقصر وشواطئ الغردقة و معرض كنوز توت عنخ آمون بمتحف الغردقة. كل ذلك نفس اليوم"
وجاءت تغريدة العناني إشارة منه للخطوات المتتابعة التي اتخذتها الحكومة المصرية بالتنسيق بين عدة وزارات لربط المقاصد السياحية الثقافية بالسياحة الترفيهية، وهو ما ييسر للسائح الانتقال بينهما في يوم واحد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر العناني: نستطيع الآن زيارة الأقصر والغردقة في يوم واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.